بن قدارة يصل مقر «أجوكو» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين من حكومة الوحدة الوطنية، فرحات بن قدارة، إلى مقر شركة الخليج العربي «أجوكو» في مدينة بنغازي اليوم الجمعة.

وحصلت قناة الوسط «Wtv»، على صور لبن قدارة لدى دخوله إلى قاعة الاجتماعات في الشركة، رفقة عضوي مجلس الإدارة مسعود سليمان المغربي، وأحمد عمار، ورئيس مجلس إدارة «أجوكو» صلاح القطراني.

بن قدارة يتعهد بإنهاء حصار النفط

وفي حديثه إلى وكالة «بلومبيرغ» الأميركية اليوم، تعهد بن قدارة بإنهاء الحصار ومضاعفة إنتاج الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا وحماية العقود الحالية مع شركات النفط الأجنبية.

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وقال: «الخطوة الأولى التي سأتخذها هي العودة إلى معدلات إنتاج النفط السابقة قبل الإغلاق، وسيكون ذلك في غضون أسبوع»، مضيفا «سوف نلتزم بجميع العقود مع الشركاء وسنسعى لتطوير علاقتنا معهم من أجل زيادة الإنتاج»، مردفا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى إلى إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا في غضون عامين - بشرط الحصول عليها. التمويل الحكومي الكافي لتطوير الحقول ومحطات التصدير وصيانة البنية التحتية.

بن قدارة يعلن تسلُّمه إدارة المؤسسة

وأمس الخميس، أعلن بن قدارة من أمام مبنى مؤسسة النفط تسلمه عمليا منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.

وقال: «أعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقا للقانون. ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وسيكون خلال الأسبوع المقبل أخبار طيبة بهذا الخصوص».

وتابع أن «الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجي لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني»، رافضا اتهامه بالتبعية إلى أي دولة، قائلا: «هذا كلام فاضي وغرضه التشويش».

فرحات بن قدارة لدى وصوله مقر شركة الخليج العربي في بنغازي.