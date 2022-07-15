السفير الليبي يبحث سبل الاستفادة من التجربة الرواندية في بناء الاستقرار والوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير ليبيا في رواندا، إبراهيم سيدي إبراهيم مطر، مع رئيس مجلس النواب في رواندا، موكاباليسا دوناتيل، سبل الاستفادة من التجربة الرواندية في بناء الاستقرار والوحدة الوطنية.

جاء ذلك لدى استقبال دوناتيل، ونائبي الرئيس الشيخ موسى وإيدا موكاباجويزا، إبراهيم سيدي إبراهيم مطر، بحسب بيان للبرلمان الرواندي اليوم.

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فيما قال «مطر»، إن اللقاء ناقش سبل التعاون الثنائي، والاستفادة من تجربة رواندا في بناء الاستقرار والوحدة الوطنية بعد الإبادة الجماعية العام 1994 ضد التوتسي، «كدرس يجب أخذه إلى بلاده».

وقالت رئيس مجلس النواب الرواندي، إن رواندا وليبيا تتمتعان بعلاقات تجمع برلماني البلدين للعمل معا ولتبادل أفضل ممارساتهما لصالح الشعبين.