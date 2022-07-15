Atwasat

السفارة الأميركية: تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 11:48 صباحا
السفارة الأميركية: تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي
خبيرات آثار ليبيات بعد اتمام الدورة التدريبة، 15 يوليو 2022. (السفارة الأميركية)
alwasat radio

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي على توثيق التراث والمواقع الثقافية لمنع تهريب التراث الليبي من قبل الجماعات الإجرامية أو الإرهابية. 

مؤسسة ليبيا للتنمية المستدامة 
وأشارت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن المشروع تنفذه مؤسسة ليبيا للتنمية المستدامة ويموله صندوق السفراء الأميركيين للمحافظة على التراث الثقافي (AFCP).

- الشيباني يحاضر عن الآثار الليبية المنهوبة 
- دراسة: مواقع تراث ساحلية في ليبيا مهددة بالاندثار
- ترميم مدينة برنيكي الأثرية ببنغازي

وحسب بيان السفارة، فقد شارك السفير الأميركي ريتشارد نورلاند بشكل افتراضي في حفل التخرج، وشكر المشاركين على وصولهم إلى هذه المرحلة من المشروع، وشجعهم على مواصلة عملهم للحفاظ على التراث الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد
الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز

الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز
نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن ...
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
بدوي نسيج وحده!

بدوي نسيج وحده!
كازينو القمار الليبي

كازينو القمار الليبي
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف عمل وحدة قسطرة القلب بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت
استئناف عمل وحدة قسطرة القلب بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت
شركة الكهرباء: بدء تنفيذ الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس
شركة الكهرباء: بدء تنفيذ الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب بقوة السلاح
مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب بقوة السلاح
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
الأزمة الليبية في مباحثات نورلاند ورئيس الكونغو
الأزمة الليبية في مباحثات نورلاند ورئيس الكونغو...
السفارة الأميركية: تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي
السفارة الأميركية: تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي...
مكتب جوازت درنة يستأنف العمل بعد توقف 12 عاما
مكتب جوازت درنة يستأنف العمل بعد توقف 12 عاما...
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية...
مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب بقوة السلاح
مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب بقوة السلاح...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط