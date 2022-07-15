السفارة الأميركية: تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي على توثيق التراث والمواقع الثقافية لمنع تهريب التراث الليبي من قبل الجماعات الإجرامية أو الإرهابية.

مؤسسة ليبيا للتنمية المستدامة

وأشارت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن المشروع تنفذه مؤسسة ليبيا للتنمية المستدامة ويموله صندوق السفراء الأميركيين للمحافظة على التراث الثقافي (AFCP).

وحسب بيان السفارة، فقد شارك السفير الأميركي ريتشارد نورلاند بشكل افتراضي في حفل التخرج، وشكر المشاركين على وصولهم إلى هذه المرحلة من المشروع، وشجعهم على مواصلة عملهم للحفاظ على التراث الليبي.