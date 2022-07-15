Atwasat

الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 10:51 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
نشرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢. (بوابة الوسط)
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة من هيوب رياح شمالية غربية نشطة من صباح غد على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الليلة على ساحل سرت لاحتمال ظهور الشبورة المائية.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدا على ساحل سرت.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• الرياح شمالية شرقية الى شرقية على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس، وبحري على باقي الساحل، تتحول غدا الى متغيرة الاتجاه على ساحل مصراتة، سرعتها تتراوح بين 5و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

 الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة غدا على ساحل راس لأنوف لاحتمال ظهور الشبورة المائية.
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة غدًا على ساحل الجبل الاخضر.
• البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من راس لأنوف إلى شحات، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.
• الرياح بحري إلى شمالية غربية بوجه عام، تتحول غدا الى غربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل صباح الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى (2.25) متر على الساحل الممتد من درنة الى أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد
الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز

الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز
نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن ...
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
بدوي نسيج وحده!

بدوي نسيج وحده!
كازينو القمار الليبي

كازينو القمار الليبي
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف عمل وحدة قسطرة القلب بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت
استئناف عمل وحدة قسطرة القلب بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت
شركة الكهرباء: بدء تنفيذ الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس
شركة الكهرباء: بدء تنفيذ الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب بقوة السلاح
مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب بقوة السلاح
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
الأزمة الليبية في مباحثات نورلاند ورئيس الكونغو
الأزمة الليبية في مباحثات نورلاند ورئيس الكونغو...
السفارة الأميركية: تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي
السفارة الأميركية: تدريب 81 خبيرا في علم الآثار الليبي...
مكتب جوازت درنة يستأنف العمل بعد توقف 12 عاما
مكتب جوازت درنة يستأنف العمل بعد توقف 12 عاما...
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية...
مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب بقوة السلاح
مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب بقوة السلاح...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط