الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة من هيوب رياح شمالية غربية نشطة من صباح غد على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الليلة على ساحل سرت لاحتمال ظهور الشبورة المائية.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدا على ساحل سرت.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.

• الرياح شمالية شرقية الى شرقية على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس، وبحري على باقي الساحل، تتحول غدا الى متغيرة الاتجاه على ساحل مصراتة، سرعتها تتراوح بين 5و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.