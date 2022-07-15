الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة من هيوب رياح شمالية غربية نشطة من صباح غد على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الليلة على ساحل سرت لاحتمال ظهور الشبورة المائية.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدا على ساحل سرت.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• الرياح شمالية شرقية الى شرقية على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس، وبحري على باقي الساحل، تتحول غدا الى متغيرة الاتجاه على ساحل مصراتة، سرعتها تتراوح بين 5و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة غدا على ساحل راس لأنوف لاحتمال ظهور الشبورة المائية.
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة غدًا على ساحل الجبل الاخضر.
• البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من راس لأنوف إلى شحات، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.
• الرياح بحري إلى شمالية غربية بوجه عام، تتحول غدا الى غربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل صباح الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى (2.25) متر على الساحل الممتد من درنة الى أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.
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