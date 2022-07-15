الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن تبقى درجات الحرارة معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده حالة
السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، تكون على جالو والجغبوب بين 35 و37 درجة مئوية.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.
تعليقات