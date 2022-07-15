الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن تبقى درجات الحرارة معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده حالة

السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، تكون على جالو والجغبوب بين 35 و37 درجة مئوية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين.