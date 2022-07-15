مقتل امرأة وابنتها أثناء مرورهما بجوار مشاجرة بالأسلحة النارية في القويعة

القاهرة - بوابة الوسط

لقيت امرأة وابنتها مصرعهما، وأصيب شخصان آخران كانوا مارين من الطريق قرب مشاجرة بأسلحة نارية في منطقة القويعة، شرق العاصمة طرابلس.

وأفاد اللواء 51 مشاة، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن عدة أشخاص من سكان منطقة القويعة تقاتلوا بأسلحة نارية؛ مما تسبب في مقتل امرأة وابنتها، وذلك أثناء مرورهما من الطريق متجهين إلى البحر.

- القبض على قاتل أبيه في سبها

- ضبط وافد مطلوب على ذمة قضية خطف وإيذاء في ككلة

وجرى إبلاغ غرفة العمليات والسيطرة بالكتيبة الأولى للواء 51 مشاة، حيث اتجهت قوة مجهزة وجرى تطويق المكان بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القربوللي واستمر تطويق المنطقة لحوالي ساعتين.

وألقت القوة القبض على المتهم الأول بجوار منزله والمتهم الثاني كان يختبأ داخل الغابة وجرى محاصرته والقبض عليه، وسيجري تسليم المتهمين للجهات الأمنية ذات الاختصاص لاستكمال التحقيق وبقية الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة ضدهما، وفق البيان.