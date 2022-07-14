Atwasat

لم يشمل الليبيين.. ضجة في تونس بعد قرار استثناء الجزائريين من «رفع السيارات المخالفة»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 14 يوليو 2022, 08:13 مساء
لم يشمل الليبيين.. ضجة في تونس بعد قرار استثناء الجزائريين من «رفع السيارات المخالفة»
رفع سيارة مخالفة في تونس (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

خلق قرار وزارة الداخلية التونسية إعفاء الجزائريين دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، خاصة الليبيين أو السكان المحليين من رفع السيارات المخالفة، ضجة واسعة في تونس، لم يُهدِّئها توضيح آخر من الوزارة المعنية.

تصريح الوزير شرف الدين
ويعود تصريح وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، إلى يوم الإثنين الماضي، حين جمعته جلسة عمل مع وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، بالمعبر الحدودي ملولة بمعتمدية طبرقة خلال إعلان إعادة فتح المعابر البرية التسعة بين البلدين، يوم 15 يوليو الجاري. وأوضح: «سنقوم بإجراءات استثنائية للأشقاء الجزائريين من أجل توفير كل أسباب الراحة لهم، في إطار تشجيعهم على السياحة في تونس، من بينها إلغاء إجراء الكبالات على سياراتهم».

- الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو

وتابع وزير الداخلية التونسي معللا قراراه «أحيانا عند دخول الأشقاء الجزائريين لفضاءات تجارية في تونس، يركنون سياراتهم في أي مكان دون إدراك منهم بأنه مكان غير صالح للركن، ويظلون فيما بعد في رحلة بحث عن المكان الذي عليهم أن يدفعوا فيه خطية من أجل استعادة سياراتهم». واستدرك بالقول «ليس معقولا أن يحصل ذلك مع الأشقاء الجزائريين الذين يأتون ليقضوا عطلتهم في تونس، لذلك سنرفع كل الأسباب التي تعيق إقامتهم السعيدة والطيبة هنا».

وزارة الداخلية توضح
وبعدها تدخلت وزارة الداخلية ، في بيان لها، لوضع حد للجدل الذي صاحب القرار داخل البلاد بين من اعتبره «شعبويا» وآخرون تساءلوا إن كان التونسيون أو الليبيون الذين تجمعهم حدود مشتركة مواطنين من «الدرجة الثانية».

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس الأربعاء، إنها «تحرص على التعامل بمرونة مع الجميع دون استثناء بخصوص موضوع الكبالات (رفع السيارات المخالفة) في إطار المساواة أمام القانون»، دون أن تبين إن كانت تراجعت عن الإجراء.

ووصف نشطاء تونسيون استثناء الجزائريين بإلغاء فرض ما يسمى بـ«الصابو» على سياراتهم في حال المخالفة، بأنه قرار غير عادل، في وقت يشتكي التونسيون من ارتفاع فاتورة المخالفات المفروضة لاستعادة مركباتهم.

فتح الحدود البرية الجمعة
واتفق الرئيسان الجزائري والتونسي، عبدالمجيد تبون وقيس سعيد، على فتح الحدود البرية ابتداء من غد الجمعة، أمام حركة المواطنين بعد إغلاق دام أكثر من سنتين بسبب جائحة «كورونا».

وظلت الحدود البرية بين الجزائر وتونس مغلقة منذ فبراير 2020، بسبب تداعيات وباء «كورونا»، قبل أن تقرر الجزائر مايو الماضي فتحها فقط أمام حركة نقل البضائع بين البلدين.

الأزمة الاقتصادية في تونس
وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت حدتها جراء عدم الاستقرار السياسي وتداعيات «كورونا» والحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تراهن السلطات على إعادة فتح الحدود لإنعاش أهم قطاع في البلاد خاصة أن نسبة الجزائريين تتجاوز 30% من السياح الذين يقصدون الوجهة التونسية.

وقال وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسن، في تصريحات صحفية: «رغم تحسن المؤشرات السياحية خلال العام الجاري، إلا أنها لم تصل إلى مستوى الأرقام المسجلة العام 2019».

وأضاف: «تحسنت السياحة بنسبة 54% على مستوى عائدات السياحة و134% على مستوى عدد الوافدين خلال النصف الأول 2022، على أساس سنوي».

واستقبلت تونس سنة 2019، قرابة خمسة ملايين وافد من الجزائر وليبيا، إذ يعد سوقا الجوار من أكثر الجهات تنشيطا للحركة السياحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد
الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز

الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز
رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024

رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024
رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير

رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»

بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»
بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس

بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا

حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»

بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»
تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي

تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام

المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي

برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النقابة العامة للنفط تدعو إلى حماية عمال القطاع وتحييده عن الخلاف السياسي والصراع الجهوي
النقابة العامة للنفط تدعو إلى حماية عمال القطاع وتحييده عن الخلاف...
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة ...
هبوط اليورو ليقترب من الدولار في السوق الموازية
هبوط اليورو ليقترب من الدولار في السوق الموازية
مؤسسة النفط: مجموعة مسلحة رفقة أفرد مدنيين ملثمين اقتحموا المبنى الرئيسي عنوة واعتدوا على بعض الموظفين
مؤسسة النفط: مجموعة مسلحة رفقة أفرد مدنيين ملثمين اقتحموا المبنى ...
وفد ليبي يشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي
وفد ليبي يشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
لم يشمل الليبيين.. ضجة في تونس بعد قرار استثناء الجزائريين من «رفع السيارات المخالفة»
لم يشمل الليبيين.. ضجة في تونس بعد قرار استثناء الجزائريين ......
«مالية الوحدة» تطلب كشفا ماليا من السفارات والقنصليات: المخالف سيتعرض للمساءلة
«مالية الوحدة» تطلب كشفا ماليا من السفارات والقنصليات: ......
المنفي يؤكد ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار
المنفي يؤكد ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق ......
وفد ليبي يشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي
وفد ليبي يشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس ......
مؤسسة النفط: مجموعة مسلحة رفقة أفرد مدنيين ملثمين اقتحموا المبنى الرئيسي عنوة واعتدوا على بعض الموظفين
مؤسسة النفط: مجموعة مسلحة رفقة أفرد مدنيين ملثمين اقتحموا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط