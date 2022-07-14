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المنفي يؤكد ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 14 يوليو 2022, 07:08 مساء
المنفي يؤكد ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار
لقاء المنفي والحداد، الخميس 14 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي» محمد المنفي، «ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، لأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون».

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الخميس.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والفريق محمد الحداد تناول «أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية».

المنفي يؤكد ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار
المنفي يؤكد ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار
المنفي يؤكد ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار
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