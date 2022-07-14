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وفد ليبي يشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 06:36 مساء
وفد ليبي يشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي
اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في لوساكا، الخميس 14 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
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يشارك وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي انطلق اليوم الخميس في العاصمة الزامبية لوكاسا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوفد الليبي يضم أعضاء من ديوان الوزارة والبعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي، ويشارك في الاجتماع بالإنابة عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

أجندة اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في لوساكا
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الأفريقي ناقش عديد التقارير والملفات المهمة على المستويين الإقليمي والدولي، ومن ضمن هذه الملفات «إقرار موازنة الاتحاد الأفريقي لعام 2023، واختيار المرشحين الأفارقة في المنظمات الدولية، ومتابعة عملية الإصلاح الهيكلية للاتحاد الأفريقي، والخطة العشرية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة، وتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في القارة الأفريقية».

- المنفي يشارك في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي بحضور زيلينسكي

ونوهت وزارة الخارجية بأن اجتماع المجلس التنفيذي سيعقبه عقد الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، بتاريخ 17 يوليو، والذي سيشارك فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفة ليبيا عضو هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ورئيس اتحاد المغرب العربي.

الوفد الليبي المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في لوساكا، الخميس 14 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
الوفد الليبي المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في لوساكا، الخميس 14 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
الوفد الليبي المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في لوساكا، الخميس 14 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
الوفد الليبي المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في لوساكا، الخميس 14 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
الوفد الليبي المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في لوساكا، الخميس 14 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
الوفد الليبي المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في لوساكا، الخميس 14 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
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