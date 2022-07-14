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هبوط اليورو ليقترب من الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 05:37 مساء
هبوط اليورو ليقترب من الدولار في السوق الموازية
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تراجع سعر صرف اليورو أمام الدينار في التعاملات المسائية بالسوق الموازية، اليوم الخميس، ليسجل 5.18 دينار، ليقترب بذلك من سعر صرف الدولار الذي سجل 5.165 دينار.

وسجل اليورو  5.19 دينار في تعاملات ظهر أمس الأربعاء، ليتوافق تراجعه في السوق الموازية الليبية مع ما تشهده هذه العملة الأوروبية دوليا؛ إذ انخفض سعر اليورو أمام العملة الأميركية.

- سابقة منذ 20 عاما.. سعر اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الواحد
- ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية

وجرى تداول اليورو مقابل 0.9998 دولار ظهر أمس الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية قبل نحو 20 عاما (ديسمبر 2002). وتأثر اليورو بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل.

أما سعر صرف الجنيه الإسترليني فسجل في السوق الموازية مساء الخميس 5.95 دينار، والليرة التركية 0.30 دينار، والدينار التونسي 1.68 دينار ليبي. وبلغ سعر كسر الذهب 210 دنانير وذلك لعيار 18.

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