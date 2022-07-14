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الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 05:37 مساء
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
الدبيبة خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب، الثلاثاء 12 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذي طلب منه سحب قراره بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الدبيبة في كتاب وجهه إلى المشري، اليوم الخميس، «إننا نشكركم على رأيكم الاستشاري غير الملزم لمجلس الوزراء، وإن هذا الأمر لا يعنيكم وليس في نطاق اختصاصكم».

المشري يحذر من تداعيات تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط
وحذر المشري في كتاب وجهه إلى الدبيبة ونشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» في وقت سابق اليوم، من تداعيات تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت الحالي.

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ورأى المشري أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها، في هذا التوقيت المفصلي الذي تمر به البلاد؛ الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة البلد».

تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط
وأعاد الدبيبة في 7 يوليو الجاري تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة خلفا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله الذي رفض قرار الدبيبة.

ويضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي كلفه الدبيبة، كل من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز، وحسين عبدالله صافار، ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.

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