«هرج ومرج» داخل مبنى مؤسسة النفط مع وصول لجنة التسليم والتسلم (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت أروقة مبنى المؤسسة الوطنية للنفط حالة من «الهرج والمرج» صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع وصول أعضاء اللجنة المكلفة بإتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة المؤسسة المشكل برئاسة فرحات بن قدارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (642) لسنة 2022، والمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

ونشرت صفحة المؤسسة مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، يظهر متجمهرين داخل المبنى وهم يرددون «ليبيا.. ليبيا»، بينما يحاول أفراد يرتدون أزياء عسكرية تهدئتهم، وتأمين عدد من الأشخاص.

وقالت المؤسسة إن هؤلاء «عدد من موظفوها الرافضين قرار الحكومة منتهية الولاية، والقاضي بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في صفقة بيع المؤسسة في أبوظبي مقابل بقاء الحكومة».

وفي حين تناقلت صفحات ليبية على مواقع التواصل أنباء عن «إجبار الموظفين أعضاء لجنة التسليم والاستلام على المغادرة».

صنع الله يهاجم الدبيبة وعون

وفي كلمة خلال ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، هاجم صنع الله، الدبيبة، متهمًا إياه بـ«التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات مع الإمارات»، وقال: «لن تستطيع أنت أو غيرك أن تدير شيئًا للمؤسسة. هذه مؤسسة للشعب الليبي وليست لعائلة الدبيبة، ولا تملك أنت القدرة على مؤسسة النفط، هذه الحكومة منتهية الولاية وهناك حكومة أخرى معيَّنة من البرلمان».

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كما هاجم وزير النفط والغاز محمد عون، عارضًا تصريحات للأخير قال فيها إن إغلاقات النفط ليست خسارة، ولكن الخسارة المباشرة في تدمير الحقول. وخاطب صنع الله الدبيبة: «لو كنت رئيس حكومة كنت أقلت عون وحوَّلته للتحقيق بسبب تصريحاته هذه»، وقال إن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط هو والعدم سواء، متابعًا: «تجيب مجموعة عليهم قضايا لدى النيابة».

قوات في محيط مقر مؤسسة النفط

وعقب انتهاء كلمة صنع الله، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وجود عدد من السيارات المسلحة في نطاق مبنى المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «حسب ما هو مكتوب ومدوَّن على هذه السيارات تشير تبعيتهم إلى الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة، وهي معلومة التبيعة للجميع».

وحمَّلت الدبيبة وآمر القوة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة عمر بوغدادة، مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع.