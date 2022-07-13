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وصول 8 ملايين دينار لفرعي مصرف الوحدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 13 يوليو 2022, 11:47 مساء
وصول 8 ملايين دينار لفرعي مصرف الوحدة في سرت
أحد فروع مصرف الوحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تسلمت إدارة فرعي مصرف الوحدة الرئيسي بمدينة سرت وجامعة سرت، شحنة من السيولة النقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار.

وقال مدير مصرف الوحدة الجامعة، حسين درياق، إن السيولة النقدية المخصصة للفرع الرئيسي بسرت تبلغ خمسة ملايين دينار، بينما جرى تخصيص ثلاثة ملايين دينار لمصرف الوحدة الجامعة.

- وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي وجامعة سرت

وأضاف درياق في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هذه السيولة مقدمة من إدارة مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية، وجاءت بجهود النائب عن مدينة سرت عضو مجلس النواب زايد هدية.

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