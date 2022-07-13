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السيدة اليعقوبي تتهم الدبيبة بتفكيك لجنة «5+5» وتنتقد تحالفه مع حفتر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 09:45 مساء
السيدة اليعقوبي تتهم الدبيبة بتفكيك لجنة «5+5» وتنتقد تحالفه مع حفتر
عضوة مجلس النواب عن مدينة غريان، السيدة كامل اليعقوبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهمت عضوة مجلس النواب عن مدينة غريان، السيدة كامل اليعقوبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتفكيك اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عبر تعيين أعضائها بمناصب حكومية، منتقدة مساعيه للتحالف مع المشير خليفة حفتر.

وعلى مدى الأيام الأخيرة زاد الحديث عن تحالف محتمل بين الدبيبة وحفتر بموجب اتفاق جرى بين الطرفين برعاية إحدى الدول المتدخلة في الأزمة الليبية جرى بموجبه قيام الدبيبة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة.

تعيين اللواء أحمد أبوشحمة بالملحقية العسكرية في موسكو
وغردت اليعقوبي عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الأربعاء، قائلة إن «الدبيبة يفكك لجنة اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية» في إشارة إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مؤكدة «تسلُّم اللواء أحمد أبوشحمة مهام عمله بالملحقية العسكرية بموسكو» وهو رئيس وفد المنطقة الغربية باللجنة.

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واعتبرت اليعقوبي أن هذا الإجراء «بموجبه تكون اللجنة قد تفككت وتحولت إلى لجنة (4+5)»، منوهة إلى «أن هناك تكليفات أخرى لبقية أعضائها حتى يتم نسفها على غرار تفكيكه للجنة 75 واللجنة الاقتصادية» في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي ومسار الحوار الاقتصادي.

السيدة اليعقوبي تنتقد تحالف الدبيبة وحفتر
كما انتقدت اليعقوبي التحالف المحتمل بين الدبيبة وحفتر والذي زاد الحديث عنه أخيرا وتوج هذا التقارب بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط في محاولة من جانب الأول لتفكيك التحالف القائم بين حفتر وباشاغا.

وعلقت اليعقوبي في تغريدة ثانية على خطوة الدبيبة حيال ذلك قائلة: «إذا كان ما يدعيه الدبيبة من صفقات تعقد معه للتخلي عن باشاغا هذا يعني أن الدبيبة قد تحالف مع حفتر»، داعية أنصار الدبيبة ومفتي الديار الليبية إلى التعليق على تقارب الدبيبة وحفتر.

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