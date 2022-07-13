Atwasat

مجلس الأمن يصوت على 3 قرارات جديدة بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 07:54 مساء
مجلس الأمن يصوت على 3 قرارات جديدة بشأن ليبيا
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

صوت مجلس الأمن الدولي خلال جلسته، الأربعاء، على ثلاثة قرارات جديدة بشأن الحالة في ليبيا، وذلك في إجراء روتيني لهذه القرارات التي يجري تجديدها سنويا من قبل المجلس منذ العام 2011.

وصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي في القرار الأول بالإجماع على قرار يدين محاولات التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، وكذلك على القرار الثاني الذي يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء التابعين للجنة الجزاءات الدولية الخاصة بليبيا حتى نوفمبر 2023.

- مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
- وضع حقوق الإنسان في ليبيا وخليفة يان كوبيش محل جدل مرتقب داخل مجلس الأمن

كما صوت أعضاء مجلس الأمن على قرار ثالث يعرب من خلال المجلس عن القلق البالغ من استمرار انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض منذ العام 2011.

جلستين حول ليبيا نهاية يوليو
وسيعقد مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري جلستين حول ليبيا، أولاهما يوم 25 يوليو الجاري، لتقديم للاستماع إلى إحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وستعقد الجلسة الثانية يوم 28 يوليو.

ويأتي إعلان مجلس الأمن عن عقد جلستين علنيتين بشأن ليبيا، مع قرب انتهاء التفويض الفني لولاية البعثة الأممية وولاية عملية «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة المفرض على ليبيا في نهاية يوليو الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي

برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تكليف فروع «الرقابة الإدارية» في البلديات بتقديم موقف يومي عن توافر الوقود والكهرباء
تكليف فروع «الرقابة الإدارية» في البلديات بتقديم موقف يومي عن ...
تشكيل لجنة لإتمام التسليم والتسلم بين مجلسي إدارة مؤسسة النفط الجديد والسابق
تشكيل لجنة لإتمام التسليم والتسلم بين مجلسي إدارة مؤسسة النفط ...
باشاغا يوضح سبب اجتماعه مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني
باشاغا يوضح سبب اجتماعه مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم ...
حكومة الوحدة تستفيد من «خبرة الجزائر» لترشيد واستهلاك الطاقة الكهربائية
حكومة الوحدة تستفيد من «خبرة الجزائر» لترشيد واستهلاك الطاقة ...
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
«الصليب الأحمر» تؤهل 150 نازحا من مرزق على الحرف المهنية
«الصليب الأحمر» تؤهل 150 نازحا من مرزق على الحرف المهنية...
مجلس الأمن يصوت على 3 قرارات جديدة بشأن ليبيا
مجلس الأمن يصوت على 3 قرارات جديدة بشأن ليبيا...
صنع الله يصل مقر مؤسسة النفط بعد الانتهاء من مناسك الحج (صور)
صنع الله يصل مقر مؤسسة النفط بعد الانتهاء من مناسك الحج ......
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية ......
حكومة الوحدة تستفيد من «خبرة الجزائر» لترشيد واستهلاك الطاقة الكهربائية
حكومة الوحدة تستفيد من «خبرة الجزائر» لترشيد واستهلاك الطاقة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط