صنع الله يصل مقر مؤسسة النفط بعد الانتهاء من مناسك الحج (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الأربعاء، وصول رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله للمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد عودته من أداء مناسك فريضة الحج.

وأظهرت صور نشرتها صفحة المؤسسة على موقع «فيسبوك» استقبال عدد من العاملين بالمؤسسة لمصطفى صنع الله، وذلك في وقت لا يزال أمر إدارتها مربكا، بعدما قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ولم يصدر عن مصطفى صنع الله أي تعليق على قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة.

وفي وقت سابق اليوم أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة تتولى إتمام عملية التسليم والتسلم بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشكل برئاسة فرحات بن قدارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (642) لسنة 2022 ، ومجلس الإدارة الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

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وأمس الثلاثاء، رحبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، بقرار مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بشأن تسمية مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار «المحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي».

وفي 23 يونيو، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، موافقة مجلس الوزراء على طلب وزير النفط والغاز، محمد عون، تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. وأشار الدبيبة وقتها إلى طرح أسماء ودراسة السير الذاتية ومعرفة خبرات ومؤهلات المرشحين لتولي المناصب بمجلس إدارة المؤسسة.

استقبال صنع الله في مؤسسة النفط بعد الانتهاء من مناسك الحج. الأربعاء 13 يوليو 2022 (صفحة المؤسسة على فيسوك)

استقبال صنع الله في مؤسسة النفط بعد الانتهاء من مناسك الحج. الأربعاء 13 يوليو 2022 (صفحة المؤسسة على فيسوك)

استقبال صنع الله في مؤسسة النفط بعد الانتهاء من مناسك الحج. الأربعاء 13 يوليو 2022 (صفحة المؤسسة على فيسوك)

استقبال صنع الله في مؤسسة النفط بعد الانتهاء من مناسك الحج. الأربعاء 13 يوليو 2022 (صفحة المؤسسة على فيسوك)