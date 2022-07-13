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المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 06:37 مساء
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
اجتماع المحامي العام في البيضاء مع رئيسي الشرطة القضائية ونيابة البيضاء الابتدائية، الأربعاء 13 يوليو 2022. (مكتب المحامي العام البيضاء)
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بحث المحامي العام في البيضاء، المستشار جبر عبدالرحمن الشريف، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء مصطفى بوحرارة، ورئيس نيابة البيضاء الابتدائية يوسف الكاسح، آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح مكتب المحامي العام في البيضاء عبر صفحته على «فيسبوك» أن اجتماع اليوم يأتي «استمرارا في تنفيذ ترتيبات الخطة المرسومة من المستشار المحامي العام، للتعاون والتكامل بين سلطات الدولة، ولتفعيل الدور المنوط بجهات انفاذ القانون، وإجراء مقتضى تدابير السلطة القضائية».

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وأوضح أن الاجتماع الذي عُقد بمقر مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء ناقش خلاله المجتمعون «أمور الشرطة القضائية، وتسهيل كل الصعوبات والعراقيل التي تعيق إنفاذ القانون وتسييده، ومناقشة أمور سجن قرنادة».

عناصر جديدة لإدارة سجن قرنادة لغرض تنفيذ الأحكام القضائية
وبين أن الاجتماع «تمحور حول ضرورة وضع آلية ناجحة لضبط السجن واختيار عناصر جيدة لإدارته، وذلك لغرض تنفيذ الأحكام القضائية على وجه السرعة. وتناول أيضا إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر المقبلة بالتنسيق مع النائب العام».

كما تعهد المستشار المحامي العام خلال الاجتماع بتذليل كل الصعوبات التي تؤثر على سير العدالة الجنائية بتوفير الإمكانات لجهاز الشرطة القضائية.

اجتماع المحامي العام في البيضاء مع رئيسي الشرطة القضائية ونيابة البيضاء الابتدائية، الأربعاء 13 يوليو 2022. (مكتب المحامي العام البيضاء)
اجتماع المحامي العام في البيضاء مع رئيسي الشرطة القضائية ونيابة البيضاء الابتدائية، الأربعاء 13 يوليو 2022. (مكتب المحامي العام البيضاء)
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