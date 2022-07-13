تشكيل لجنة لإتمام التسليم والتسلم بين مجلسي إدارة مؤسسة النفط الجديد والسابق

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة تتولى إتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشكل برئاسة فرحات بن قدارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (642) لسنة 2022 ، ومجلس الإدارة الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

وتضم اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (315) لسنة 2022، والذي نشرته وزارة النفط والغاز، اليوم الأربعاء، في عضويتها كل من وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة مصطفى علي السمو (رئيسا) وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء ومندوب عن وزارة النفط والغاز، على أن يصدر بتسمية المندوبين قرار من الجهة المختصة يخاطب به رئيس اللجنة، وفق المادة الأولى من القرار.

إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وأمس الثلاثاء، رحبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، بقرار مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بشأن تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، خلفا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله. معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار «المحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي».

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وقدمت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» الشكر لمجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة على «استجابتهم بعد عديد التوصيات التي تقدم بها وزير النفط والغاز محمد عون بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط».

مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط

ويضم مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط كل من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز وحسين عبدالله صافار ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.