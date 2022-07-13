توفير مولد لحل مشكلة انقطاع الكهرباء عن محطة مياه في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي غريان، اليوم الأربعاء، توفير مولد كهرباء لحل مشكلة انقطاع التيار عن محطة مياه في المدينة التي تأثرت خلال الأيام الأخيرة جراء الانقطاع المتكرر وزيادة ساعات طرح الأحمال.

وأوضح المجلس البلدي غريان عبر صفحته على «فيسبوك» أن جهود الخيرين من أبناء المدينة وعميد البلدية ومدير إدارة الجبل الغربي في هذا الشأن أسفرت عن «توفير مولد كهربائي بقدرة 500KVA لمحطة شريفة التابعة لمكتب خدمات غريان».

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وأضافت البلدية أن المولد الكهربائي سيجري «ربطه على خط المستشفى لحل مشكلة انقطاع الكهرباء على المحطة»، مشيدا بجهود رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفيق أبولسين وطارق عيسى وإبراهيم عبدالكبير الذين تجاوبوا مع طلب المدينة وحاجتها للمولد وضمان عدم انقطاع المياه نتيجة طرح أحمال الكهرباء الذي تعاني منه المدينة والدولة في هذه الفترة.

وأثر الانقطاع المتكرر للكهرباء وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال خلال الأسابيع الأخيرة على الخدمات المقدمة للمواطنين في معظم مناطق ليبيا، ما تسبب في موجة احتجاجات شهدتها غالب المدن الليبية مطلع يوليو الجاري.

مولد الكهرباء الخاص بمحطة شريفة للمياه في غريان. (المجلس البلدي غريان)

مولد الكهرباء الخاص بمحطة شريفة للمياه في غريان. (المجلس البلدي غريان)