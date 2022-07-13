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«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 12:07 مساء
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 2.75 متر على هذا الساحل مساء الغد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية بوجه عام، تكون مساء اليوم شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، وتصل مساء الغد إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر، ويصل مساء الغد 2.75 متر على الساحل من درنة إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا مساء الغد على الساحل من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
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