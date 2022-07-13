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بوالخطابية يطلب الإسراع بتركيب الوحدات الثلاث المتبقية بمحطة كهرباء طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 11:28 صباحا
بوالخطابية يطلب الإسراع بتركيب الوحدات الثلاث المتبقية بمحطة كهرباء طبرق
لقاء بوالخطابية مع وفد شركة ميتكا اليونانية المنفذة لمشروع محطة طبرق، 12 يوليو 2022، (بلدية طبرق)
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بحث عميد المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية مع وفد شركة «ميتكا» اليونانية المشرفة على مشروع محطة كهرباء طبرق الغازية، الإسراع في توريد وتركيب الوحدات الثلاث المتبقية بالمشروع.

ووعد بوالخطابية بحل المشكلات المالية الخاصة بالشركة مع الجهات المسؤولة، مشيرًا إلى أهمية المشروع في حل مشكلة انقطاع الكهرباء بطبرق والمدن الأخرى، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

تشغيل أول وحدة بالمحطة
وبدأ تشغيل الوحدة الأولى بالمحطة، يوم الإثنين الماضي، بعد إجراء الاختبارات الأولية لها، بقدرة إنتاجية تصل إلى 185 ميغاوات، حسب ما أعلنته بلدية طبرق في بيان سابق.

- لحظة تشغيل الوحدة الأولى في محطة كهرباء طبرق (فيديو)
- «الكهرباء»: البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق
- شركة الكهرباء: الشروع في تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق بطاقة 185 ميغاوات

وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 740 ميغاوات، في حال تشغيل الوحدات الأربع بها.

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