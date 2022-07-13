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أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية مستقرة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 09:35 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية مستقرة في معظم المناطق
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود معظم مناطق البلاد أجواء صيفية مستقرة ومعتدلة نسبيًا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

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