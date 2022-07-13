Atwasat

اجتماع موسع في بنغازي بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 01:37 صباحا
اجتماع موسع في بنغازي بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود
جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)
alwasat radio

عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي، الثلاثاء، اجتماع موسع بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود وإحالة المسؤولين عنها للقضاء، بناءً على دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وضم الاجتماع كلاً من رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، وعضو النيابة المكلف من النائب العام، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي، مدير إدارة الرقابة على الهيئات بفرع بنغازي، كما شارك بالاجتماع عبر الاتصال الصوتي النائب العام الصديق الصور.

كما حضر الاجتماع ممثلين عن شركة البريقة لتسويق النفط، ومديري الشركات الموزعة للوقود، وهي شركة الراحلة وشركة الشرارة وشركة ليبيا للنفط، وشركة خدمات الطرق السريعة، وممثلين عن الشركة العامة للكهرباء.

- عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء
- الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول أزمة نقص للوقود وانقطاعات متكررة وكبيرة للكهرباء ونقص مادة الغاز والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، والحلول التي من شأنها معالجتها.

والأحد الماضي، طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء والنقص الحاد في توفر الوقود.

وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة تفاقمًا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وهي الأزمة التي كانت أحد دوافع الحراك الاحتجاجي الذي اندلع مطلع الشهر الجاري، للاعتراض على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح

مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية

«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا

بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا

حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي

500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. اليورو يتساوى مع الدولار

انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. اليورو يتساوى مع الدولار
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية

الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مكافحة الأمراض»: ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا
«مكافحة الأمراض»: ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا
تحليل: المجموعات المسلحة تحدد مستقبل العملية السياسية في ليبيا
تحليل: المجموعات المسلحة تحدد مستقبل العملية السياسية في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: إقالة صنع الله.. ما حقيقة الخطة الأميركية «سوريا 2» في ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: إقالة صنع الله.. ما حقيقة الخطة الأميركية ...
«مؤسسة النفط» تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي البريقة والزويتينة
«مؤسسة النفط» تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي البريقة ...
45.3 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في سرت خلال عام
45.3 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في سرت خلال عام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
وزارة النفط: إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط يرفع مستوى الاقتصاد الليبي
وزارة النفط: إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط يرفع مستوى ......
اجتماع موسع في بنغازي بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود
اجتماع موسع في بنغازي بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ......
عقيلة صالح يلتقي عددا من مؤيدي النظام السابق
عقيلة صالح يلتقي عددا من مؤيدي النظام السابق...
45.3 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في سرت خلال عام
45.3 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في سرت خلال عام...
«مؤسسة النفط» تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي البريقة والزويتينة
«مؤسسة النفط» تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي البريقة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط