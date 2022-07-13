اجتماع موسع في بنغازي بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

عقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي، الثلاثاء، اجتماع موسع بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود وإحالة المسؤولين عنها للقضاء، بناءً على دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وضم الاجتماع كلاً من رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، وعضو النيابة المكلف من النائب العام، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي، مدير إدارة الرقابة على الهيئات بفرع بنغازي، كما شارك بالاجتماع عبر الاتصال الصوتي النائب العام الصديق الصور.

كما حضر الاجتماع ممثلين عن شركة البريقة لتسويق النفط، ومديري الشركات الموزعة للوقود، وهي شركة الراحلة وشركة الشرارة وشركة ليبيا للنفط، وشركة خدمات الطرق السريعة، وممثلين عن الشركة العامة للكهرباء.

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وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول أزمة نقص للوقود وانقطاعات متكررة وكبيرة للكهرباء ونقص مادة الغاز والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، والحلول التي من شأنها معالجتها.

والأحد الماضي، طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء والنقص الحاد في توفر الوقود.

وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة تفاقمًا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وهي الأزمة التي كانت أحد دوافع الحراك الاحتجاجي الذي اندلع مطلع الشهر الجاري، للاعتراض على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)