45.3 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في سرت خلال عام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكدت إحصائية صادرة عن مكتب الرعاية الصحية الأولية ببلدية سرت أن إجمالي عدد المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بلغ45 ألفا و300 شخص، وذلك خلال الفترة من أبريل عام 2021م حتى نهاية يونيو 2022م.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت الدكتور محمد إدريس لـ«بوابة الوسط» إن العدد المشار إليه حصلوا على الجرعات كاملة الأولى والثانية والثالثة، وحسب اللقاحات المتوفرة.

- «مكافحة الأمراض»: ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا

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