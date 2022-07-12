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«مكافحة الأمراض»: ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 10:42 مساء
«مكافحة الأمراض»: ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا
شخص يتلقى جرعة لقاح مضاد لكورونا. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، حيث وصل عدد الحالات الموجبة لهذا الأسبوع حوالي ضعف الأسبوع الماضي.

وقال المركز في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه يتابع الوضع الوبائي المحلي والدولي لجائحة كورونا عن طريق مختبرات صحة المجتمع بالمركز، وشبكات الرصد والتقصي في عموم البلاد.

الحذير من الموجة الخامسة
وجدد المركز الدعوة لكل المواطنين والمقيمين بسرعة وضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا واستكمال جميع الجرعات، حيث «يعد اللقاح هو الحل الوحيد لحماية أنفسهم وأهاليهم من خطر الإصابة، ويحافظ على البلاد من دخولها في الموجة الخامسة من الجائحة التي تشهدها أغلب دول العالم».

وذكر المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من غسل اليدين ولبس الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

- 17 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
- ظهور حالات «أوميكرون» مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في بني وليد

التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي
وأعلن المركز تسجيل 17 إصابة بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 8.2%، خلال الفترة من الثاني إلى السابع من يوليو الجاري.

وأفاد المركز، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، أمس الإثنين، بإجراء 1243 فحصا، حيث بلغ متوسط عدد العينات 207 عينات، مع تعافي عشر حالات من الفيروس، فيما لم تسجل أية حالات وفاة.

وأشار المركز إلى أن عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا ارتفع إلى 502 ألف و289 حالة، بينها 105 حالات نشطة، و495 ألفا و754 شفاء، و6430 حالة وفاة.

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