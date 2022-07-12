Atwasat

مصلحة الأحوال المدنية بنغازي تنفي وجود 380 ألف حالة تزوير بسجلاتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 09:33 مساء
مصلحة الأحوال المدنية بنغازي تنفي وجود 380 ألف حالة تزوير بسجلاتها
العميد أسامة الدرسي مدير إدارة مصلحة الأحوال المدنية بنغازي (صفحة المصلحة على فيسبوك)
alwasat radio

نفت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد عن ضبط 380 ألف حالة تزوير في السجل المدني بنغازي.

وقالت المصلحة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «عددًا من الصفحات المشبوهة والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر معلومات خاطئة وافتراء عن وجود تزوير في السجل المدني، الهدف منها نشر الفتنة والفوضى وتأجيج للرأي العام».

- القطراني: مصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون تحت الرقابة للحفاظ على أمن البلاد
- الدبيبة يناقش تحديث قاعدة البيانات وملف الجنسية ويطمئن موظفي مصلحة الأحوال المدنية

وحذرت إدارة الفرع بالمصلحة هذه الصفحات، داعية الجميع إلى «الصدق في نقل الأخبار وعدم الافتراء والكذب ونشر الأخبار المغلوطة والكاذبة»، مؤكدة أنها ستقوم بإحالة ما جرى نشره إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية

«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا

بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا

حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي

500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. اليورو يتساوى مع الدولار

انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. اليورو يتساوى مع الدولار
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية

الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن

كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ظهور حالات «أوميكرون» مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في بني وليد
ظهور حالات «أوميكرون» مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في بني ...
تقرير «أوبك» الشهري يكشف حالة الإنتاج الليبي خلال يونيو ومايو
تقرير «أوبك» الشهري يكشف حالة الإنتاج الليبي خلال يونيو ومايو
الجمعية العمومية تعتمد النظام الأساسي وهيكلة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب
الجمعية العمومية تعتمد النظام الأساسي وهيكلة رأس مال الشركة ...
وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية
وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الدور الأول للشهادة ...
باشاغا: ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية.. وكل الدول لم تأخذ موقفا رافضا لحكومتي
باشاغا: ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية.. وكل الدول لم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
مصلحة الأحوال المدنية بنغازي تنفي وجود 380 ألف حالة تزوير بسجلاتها
مصلحة الأحوال المدنية بنغازي تنفي وجود 380 ألف حالة تزوير ......
«مكافحة الأمراض»: سلبية عينة 4 حالات اشتباه بمرض جدري القرود في ليبيا
«مكافحة الأمراض»: سلبية عينة 4 حالات اشتباه بمرض جدري القرود......
الطاهر الجهيمي رئيسا للدورة الرابعة من منتدى تطوير القطاع المصرفي الليبي
الطاهر الجهيمي رئيسا للدورة الرابعة من منتدى تطوير القطاع ......
باشاغا: ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية.. وكل الدول لم تأخذ موقفا رافضا لحكومتي
باشاغا: ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية.. وكل الدول......
وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية
وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الدور الأول ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط