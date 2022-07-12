مصلحة الأحوال المدنية بنغازي تنفي وجود 380 ألف حالة تزوير بسجلاتها

القاهرة - بوابة الوسط

نفت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد عن ضبط 380 ألف حالة تزوير في السجل المدني بنغازي.

وقالت المصلحة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «عددًا من الصفحات المشبوهة والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر معلومات خاطئة وافتراء عن وجود تزوير في السجل المدني، الهدف منها نشر الفتنة والفوضى وتأجيج للرأي العام».

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وحذرت إدارة الفرع بالمصلحة هذه الصفحات، داعية الجميع إلى «الصدق في نقل الأخبار وعدم الافتراء والكذب ونشر الأخبار المغلوطة والكاذبة»، مؤكدة أنها ستقوم بإحالة ما جرى نشره إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.