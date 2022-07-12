«مكافحة الأمراض»: سلبية عينة 4 حالات اشتباه بمرض جدري القرود في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة مصابة بمرض جدري القرود داخل البلاد.

وأضاف المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مختبر صحة المجتمع التابع للمركز، استقبل أربع عينات اشتباه لمرض جدري القرود من مناطق مختلفة من البلاد، وبعد إجراء التحاليل اللازمة ظهرت النتائج سالبة.

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وأكد المركز أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة للرصد والتقصي المبكر والتعامل مع هذا المرض ضمن خطة وقائية متكاملة، خاصة مع تزايد هذا المرض وظهوره في عدة دول حول العالم.

ودعا المواطنين والمقيمين في حالة ظهور طفح جلدي حول الفم والأعضاء التناسلية، بعد حوالي ثلاثة أيام من الإصابة بالحمى، وانتفاخ في الغدد اللمفاوية، بالتوجه لأقرب مركز صحي للقيام بالفحوصات المطلوبة.

وفي الأول من الشهر الجاري، دعت منظمة الصحة العالمية إلى «تحرك عاجل» للحد من تفشي جدري القرود في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة المذكورة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».