الطاهر الجهيمي رئيسا للدورة الرابعة من منتدى تطوير القطاع المصرفي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة منتديات تطوير القطاعات اختيار الدكتور الطاهر الجهيمي رئيسًا للدورة الرابعة من منتدى تطوير القطاع المصرفي الليبي، المزمع عقده في أكتوبر المقبل بمدينة طرابلس.

ومن المقرر أن تناقش الدورة الرابعة من منتدى تطوير القطاع المصرفي عدة مواضيع، مثل دور المؤسسات المنظمة في تطوير الدفع الإلكتروني، وتطوير الجباية والمدفوعات العامة عبر الدفع الإلكتروني، ودوره في مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال، وجاهزية الاتصالات والبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في ليبيا، والأمن السيبراني ومعايير سلامة المعاملات المالية الرقمية، ودور التقنيات في فعالية الدفع عبر الحدود.

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وسبق للجهيمي أن تقلد العديد من المناصب، أهمها محافظ مصرف ليبيا المركزي بين 1997 و2002، وسفير لدولة ليبيا لدى الصين، كما تقلّد منصب رئيس جامعة بنغازي بين 2008 و2010، ووزير التخطيط بين 2005 و2008، وأمين مجلس التخطيط بين 2002 و2005، ووزير التخطيط والاقتصاد والتجارة بين 1994 و1997، وآخرها وزيرًا للتخطيط بين 2016 و2020.