وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2021 – 2022، وكذلك شهادة مرحلة التعليم الأساسي للتعليم الديني للعام 2021 – 2022.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الإثنين 25 يوليو وتنتهي الأربعاء 10 أغسطس. وتبدأ امتحانات الدور الأول لطلاب شهادة مرحلة التعليم الديني يوم الثلاثاء 26 يوليو وتستمر حتى الخميس 11 أغسطس.

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ونبهت الوزارة إلى أن الطلاب سيمتحنون مادتي «الحاسوب والكتابة» بمدارسهم المقيدين بها تحت إشراف معلم المادة، ويختار مديرو مكاتب الامتحانات المدارس التي يمتحن فيها طلاب المنازل بهاتين المادتين.

كما نبهت الوزارة إلى أنه يحظر على الطلاب اصطحاب الهاتف المحمول وآلات التسجيل أو أي آلات إلكترونية، والآلة الحاسبة المخزنة وكل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات وكراسات وغيرها، معتبرة أن اصطحابها يعد من حالات الغش.