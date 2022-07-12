الجمعية العمومية تعتمد النظام الأساسي وهيكلة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب النظام الأساسي وهيكلة رأس مال الشركة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وبحضور لجنة إدارة الشركة، والمراقب الخارجي المتمثل في ديوان المحاسبة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة اليوم هو الأول منذ آخر اجتماع لها في سبتمبر من العام 2013.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية

وأوضح المكتب الإعلامي أن اجتماع اليوم خُصِّص لمناقشة نشاط الشركة للعام 2021 ومؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجاري، إلى جانب التصديق على الموازنة التقديرية للعام 2022، ومتابعة التصديق على الميزانيات العمومية، والحسابات الختامية عن السنوات غير المنجزة، والذي يتطلب التنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصه.

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وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة أن عدم انتظام الجمعية في الانعقاد «ساهم سلبًا في متابعة أداء الشركة ومساعدتها قانونيًا وإداريًا في تنظيم عملها، والرفع من أدائها».

واعتبر الدبيبة أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم «يأتي لمعالجة كل المختنقات الإدارية والقانونية التي لم تُنجز خلال السنوات الماضية، وتحتاج لقرارات من الجمعية العمومية».

ألف دينار للعاملين بالشركة الليبية للحديد والصلب

وأضافت الشركة الليبية للحديد والصلب عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الجمعية العمومية أقرت زيادة قدرها ألف دينار شهريًا لكل عامل بالشركة.

الدبيبة خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب، الثلاثاء 12 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)