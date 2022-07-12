ظهور حالات «أوميكرون» مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا بمدينة بني وليد، أحمد الزيادي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، ظهور حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» من سلالة «BA4.BA5» مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المدينة، منوهًا بأن حالات الإصابة «في تزايد مستمر».

وأوصى الزيادي في تصريحه إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات بسبب قدرة الفيروس على التحور، إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم في ليبيا.

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وأشار الزيادي، إلى أن هذه السلالة «غير شديدة» لكنها تؤثر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين تكون المناعة لديهم ضعيفة، داعيًا الأشخاص الذين يحملون بعض أعراض فيروس كورونا إلى عزل أنفسهم لمدة خمسة أيام.

إصابات الأسبوع الأخير بفيروس كورونا في ليبيا

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 17 إصابة بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 8.2%، خلال الفترة من الثاني إلى السابع من يوليو الجاري.

وأفاد المركز، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، أمس الإثنين، بإجراء 1243 فحصًا، حيث بلغ متوسط عدد العينات 207 عينات، مع تعافي عشر حالات من الفيروس، فيما لم تسجل أية حالات وفاة.

رئيس اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا ببني وليد أحمد الزيادي. (الإنترنت)