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باشاغا يتطلع لدعم بريطانيا لحكومته ويحذر من خطورة الوضع في ليبيا على أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 05:10 مساء
باشاغا يتطلع لدعم بريطانيا لحكومته ويحذر من خطورة الوضع في ليبيا على أوروبا
باشاغا خلال حديثه إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، الثلاثاء 12 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
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أعرب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن تطلعه لدعم بريطانيا لحكومته وقيامها «بدور متميز» في هذا الشأن، محذرًا من خطورة الوضع الراهن في ليبيا على أوروبا.

وقال باشاغا في حديثه خلال جلسة مناقشة مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، إنه يتطلع «للعمل مع بريطانيا» و«لعاقلات أقوى بين ليبيا والمملكة المتحدة»، مستعرضًا في بداية حديثه الأوضاع الراهنة في ليبيا.

الليبيون غير راضين عن الأوضاع الحالية
وأكد باشاغا لمحاوريه البريطانيين أن «الشعب الليبي غير راضٍ عن الأوضاع الحالية ودليل ذلك ما شهدناه من مظاهرات»، مشيرًا إلى أنه «انتُخِب رئيسًا للحكومة من قبل مجلس النواب في فبراير الماضي وبتزكية من أعضاء مجلس الدولة».

كما أكد باشاغا أنه جرى إحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بكل ما جرى في تلك الجلسة التي أثارت جدلًا واسعًا في ليبيا بين مؤيد ومعارض. لافتًا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفض قرار مجلس النواب بسحب الثقة منه الذي اتخذه المجلس في سبتمبر 2021.

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وتطرق باشاغا إلى محاولته دخول العاصمة طرابلس، وخروجه منها بعد ساعات بسبب أعمال العنف التي صاحبت تلك الخطوة يوم 17 مايو، حيث قال: «دخلت طرابلس لممارسة مهامي بشكل سلمي، فأمر الدبيبة مليشياته بإطلاق النار عليَّ وعلى من معي. وانسحبت من طرابلس؛ منعًا لإراقة الدماء».

الانتخابات وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
وذكر باشاغا أنه شكل «حكومة مستعدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات»، كما أوضح في «خارطة الطريق للتعافي» التي أطلقها قبل أيام كيف سيعمل على تحقيق ذلك، متعهدًا بأن تعمل حكومته «على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».

وتابع: «نتطلع لأن يكون لبريطانيا دور متميز بدعمها الحكومة الليبية. وسنعمل على توفير فرص الاستثمار وتجارة العبور والمساعدة في التقليل من تدفق المهاجرين غير القانونيين. كما ستعمل الحكومة مع الحلفاء لتكون ليبيا حصنًا إقليميًا ضد الإرهاب».

دور بريطانيا في ليبيا
وذكر باشاغا خلال حديثه بدور بريطانيا في تشكيل الإدارة الليبية وتأسيس القوات الأمنية والعسكرية في ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن «بريطانيا بإمكانها لعب دور مهم في استقرار ليبيا». محذرًا من أن «ليبيا ستظل خطرًا على أوروبا في حال تركها في أوضاعها الحالية».

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