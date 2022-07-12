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الدبيبة يلتقي العمال المعتصمين أمام مقر شركة الحديد في مصراتة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 01:09 مساء
الدبيبة يلتقي العمال المعتصمين أمام مقر شركة الحديد في مصراتة (فيديو)
الدبيبة خلال حديثه مع العمال المعتصمين أمام مقر شركة الحديد بمصراتة، 12 يوليو 2022، (حكومتنا)
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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، العمال المعتصمين أمام مقر الشركة الليبية للحديد والصلب في مدينة مصراتة.

وطلب الدبيبة من المعتصمين أن يقدموا له مطالبهم «مكتوبة، وبشكل واضح ومحدد»، مؤكدًا أن صوتهم سيصل إلى اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الثلاثاء، حسب مقطع فيديو للقاء، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الدبيبة إن المصنع لكل الليبيين، وللعاملين به أولًا، ولذا يجب مراعاة طلباتهم وحل مشكلاتهم، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الشركة والصناعة الليبية بشكل عام، تواجه مشكلات، ولا تختلف عن أي قطاع آخر. وتابع: «هذا المصنع أنتم تملكونه.. هذا مصنعكم ولا بد أن تحافظوا عليه وعلى استمراريته».

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