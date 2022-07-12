«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة، والبحر خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.