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«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 10:02 صباحا
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة، والبحر خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل
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