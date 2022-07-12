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17 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 08:52 صباحا
17 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
موظف بشركة الخدمات العامة يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، (أرشيفية: مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 17 إصابة بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 8.2%، خلال الفترة من الثاني إلى السابع من يوليو الجاري.

وأفاد المركز، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، أمس الإثنين، بإجراء 1243 فحصا، حيث بلغ متوسط عدد العينات 207 عينات، مع تعافي عشر حالات من الفيروس، فيما لم تسجل أية حالات وفاة.

- 8 حالات متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

وأشار المركز إلى أن عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا ارتفع إلى 502 ألف و289 حالة، بينها 105 حالات نشطة، و495 ألفا و754 شفاء، و6430 حالة وفاة.

أما عن عدد الحاصلين على التطعيمات، فقد بلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونين و275 ألفا و934 شخصا، فيما تلقى مليون و200 ألف و824 شخصا الجرعة الثانية، و139 ألفا و514 شخصا الجرعة الثالثة التعزيزية، في حين بلغ إجمالي عدد التطعيمات ثلاثة ملايين و616 ألفا و272 جرعة.

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