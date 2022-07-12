إزالة قذيفة مدفعية فسفورية من منزل مواطن بمنطقة العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الإثنين، عن إزالة قذيفة مدفعية فسفورية من منزل أحد المواطنين في منطقة العزيزية.

وذكرت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الفرقة الفنية بالإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات قامت خلال اليومين الماضيين بتأمين وإزالة قذيفة دبابات، وصاروخ راجمة، وقذيفة 106، وذلك من منطقة السبيعة- سيدي السايح.

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وخلال الفترة الماضية، باشرت هيئة السلامة الوطنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

إزالة مخلفات الحرب (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)