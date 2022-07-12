غرق ثلاثة إخوة مصريين على شواطئ صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الإثنين، عن انتشال جثة مواطن مصري والبحث عن اثنين آخرين أشقاء على شواطئ صبراتة، بالإضافة إلى إنقاذ ثلاثة آخرين في تاجوراء.

وأفادت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بتلقيها بلاغًا يفيد بغرق ثلاثة إخوة مصريين أمس الأحد، حيث خرجت دورية تابعة للإنقاذ البحري (صبراتة - تليل)، وجرى إخراج أحدهم وجارٍ البحث على الشخصين الآخرين.

- وفاة شاب غرقا وإنقاذ مصري قبالة ساحل سرت

وفي الواقعة الثانية، خرجت فرقة البحث والإنقاذ بوحدة الإنقاذ البحرى تاجوراء، استجابة للبلاغ الوارد عن وجود حالات غرق بمصايف 32 بتاجوراء، حيث جرى إنقاذ ثلاثة وتوفي شخص رابع.