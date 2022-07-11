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شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا نحو طرابلس مجددا.. قراءة في الإمكانية والنتائج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 11:37 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا نحو طرابلس مجددا.. قراءة في الإمكانية والنتائج
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 11 يوليو 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الذي قال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» نشرت السبت إنه سيتولى مهامه في العاصمة طرابلس في الأيام المقبلة.

وأعلن باشاغا، في منتصف مايو الماضي، دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات، حيث وقعت اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين، أحدها موالية له والأخرى تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قبل أن يعود للحديث عن دخول طرابلس عقب زيارة إلى بريطانيا، وهو ما يطرح تساؤلات حول الإمكانيات والنتائج المترتبة على ذلك، يجيب عنها كل من المتابع للشأن العام فرج فركا، والباحث السياسي خالد الشارف.

- باشاغا لـ«فرانس برس»: كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.. وتلقينا دعوات للدخول

وفي سياق آخر يشير البرنامج إلى تراجع الاحتجاجات الشعبية خلال بدأت قبل عشرة أيام، وهو ما يثير الشبهات والتهم إزاء ما يقال عن اختراق الحراك سياسيا وماليًا، فما حقيقة ذلك؟ كما تطرح الحلقة سؤالا على الضيوف بشأن مبادرة سيف القذافي، هل تعتبر إقرارًا بالهزيمة، أم حملة علاقات جديدة؟

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