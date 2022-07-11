الدبيبة يزور مدينة زليتن بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، زيارة إلى مدينة زليتن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وكان في استقبال الدبيبة أعيان وأهالي المدينة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي القطاعات الإدارية، وفق البيان.

- الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب

وأفاد البيان بأن الدبيبة قام بزيارة زاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر، وزاوية البازة، ومنارة الأنوار سيدي سليم الفيتوري، كما شارك نادي النصر زليتن معايدته بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)