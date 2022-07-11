Atwasat

الدبيبة يزور مدينة زليتن بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 10:39 مساء
الدبيبة يزور مدينة زليتن بمناسبة عيد الأضحى
جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، زيارة إلى مدينة زليتن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وكان في استقبال الدبيبة أعيان وأهالي المدينة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي القطاعات الإدارية، وفق البيان.

- الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب

وأفاد البيان بأن الدبيبة قام بزيارة زاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر، وزاوية البازة، ومنارة الأنوار سيدي سليم الفيتوري، كما شارك نادي النصر زليتن معايدته بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة زليتن (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. كريم التواتي مدربا لـ«النصر»

رسميا.. كريم التواتي مدربا لـ«النصر»
رسميا.. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2022

رسميا.. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2022
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن

كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن
ثورة التجديد تضع 11 لاعبا على قائمة البيع في سان جيرمان ليس من بينهم نيمار

ثورة التجديد تضع 11 لاعبا على قائمة البيع في سان جيرمان ليس من بينهم نيمار
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون
عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء

عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء
حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع

متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية

بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة
القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟

القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة شخصين وإصابة ثالث في تصادم مروع بين 4 سيارات بمدخل سرت الشرقي
وفاة شخصين وإصابة ثالث في تصادم مروع بين 4 سيارات بمدخل سرت ...
اللافي وعقيلة صالح يناقشان نقاطا لصياغة «مبادرة وطنية شاملة»
اللافي وعقيلة صالح يناقشان نقاطا لصياغة «مبادرة وطنية شاملة»
وفاة شاب غرقا وإنقاذ مصري قبالة ساحل سرت
وفاة شاب غرقا وإنقاذ مصري قبالة ساحل سرت
بينهم 342 طفلا.. إنقاذ أكثر من 9 آلاف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا
بينهم 342 طفلا.. إنقاذ أكثر من 9 آلاف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا
نورلاند يلتقي عددا من السفراء وممثلي الدول الأفريقية بمجلس الأمن
نورلاند يلتقي عددا من السفراء وممثلي الدول الأفريقية بمجلس الأمن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
ميناء مصراتة يستقبل 25 ألف طن من البنزين
ميناء مصراتة يستقبل 25 ألف طن من البنزين...
الدبيبة يزور مدينة زليتن بمناسبة عيد الأضحى
الدبيبة يزور مدينة زليتن بمناسبة عيد الأضحى...
«اللواء 444 قتال» يحرر 110 مخطوفين بنغاليين
«اللواء 444 قتال» يحرر 110 مخطوفين بنغاليين...
نورلاند يلتقي عددا من السفراء وممثلي الدول الأفريقية بمجلس الأمن
نورلاند يلتقي عددا من السفراء وممثلي الدول الأفريقية بمجلس ......
بينهم 342 طفلا.. إنقاذ أكثر من 9 آلاف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا
بينهم 342 طفلا.. إنقاذ أكثر من 9 آلاف مهاجر وإعادتهم إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط