«اللواء 444 قتال» يحرر 110 مخطوفين بنغاليين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، عن تحرير 110 مخطوف من جنسية بنغلاديش، كانوا قد تعرضوا في وقت سابقٍ للتعذيب والابتزاز.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مفارز اللواء تمكنوا في عملية خاطفة من تحرير المخطوفين، من العصابة وهي من الجنسية نفسها البنغالية، وعددهم 9 أشخاص، بالتعاون مع شخصين ليبيين.

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وأفاد بأن العصابة كانت تقوم باستدراج ضحاياها في أوكار عدة، ومن ثمّ يقومون بسجنهم ويطالبون أهاليهم وذويهم بدفع مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف دينار مقابل إطلاق كل فرد.

وأكد اللواء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، من أجل إحالتهم لجهات الاختصاص، لافتا إلى أن «مفارز الجيش تواصل إحقاق الحق ونصرة كل مظلوم ومستضعف مهما كانت جنسيته وديانته».

جانب من عملية تحرير المخطوفين (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

جانب من عملية تحرير المخطوفين (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

جانب من عملية تحرير المخطوفين (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

جانب من عملية تحرير المخطوفين (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

جانب من عملية تحرير المخطوفين (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)