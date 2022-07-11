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نورلاند يلتقي عددا من السفراء وممثلي الدول الأفريقية بمجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 09:55 مساء
نورلاند يلتقي عددا من السفراء وممثلي الدول الأفريقية بمجلس الأمن
السفير ريتشارد نورلاند مع عدد من السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)
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التقى المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، بنظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول الأفريقية بمجلس الأمن الدولي، بحسب تغريدة شاركتها السفارة الأميركية في ليبيا من حساب البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على «تويتر».

وجاء في التغريدة «التقى السفير لابين والسفير الأميركي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم بنظرائهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما فيهم السفير الجزائري الحمدي صالح، والسفير التشادي حسن، وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء حاليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

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ولم توضح سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ولا بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أي معلومات بشأن اللقاء الذي يبدو أنهم جرى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي نهاية يونيو الماضي أفادت وكالة «نوفا» للأنباء الإيطالية بأنها «علمت أنه يجب ألا يكون المبعوث الأممي القادم من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ويجب أن يكون بالضرورة أفريقي الجنسية»، في إشارة إلى المطالبات الدبلوماسية الإقليمية بمنح رئاسة البعثة إلى أحد الدبلوماسيين الأفارقة.

وفي فبراير الماضي، تحدثت الأوساط الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك عن ثلاثة مرشحين محتملين لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي لا يزال الخلاف بشأن هيكلتها وقيادتها العليا قائمًا بين القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي.

وقتها أفاد مصدر دبلوماسي وموقع «أفريكا انتليجنس» الفرنسي بأن المرشحين الثلاثة هم: مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية وسفيرها الألماني الأسبق لدى ليبيا كرستيان بوك، ووزيرة الخارجية الغانية السابقة حنا تيتيه، ووزيرة الدفاع الهولندية السابقة الرئيسة الحالية لبعثة الأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس-بلاسخارت.

السفير ريتشارد نورلاند مع عدد من السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)
السفير ريتشارد نورلاند مع عدد من السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)
السفير ريتشارد نورلاند مع عدد من السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)
السفير ريتشارد نورلاند مع عدد من السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)
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