بينهم 342 طفلا.. إنقاذ أكثر من 9 آلاف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف آخر تحديث للمنظمة الدولية للهجرة عن إعادة أكثر من 9 آلاف مهاجر إلى ليبيا بين يناير ويونيو 2022، من بينهم 656 امرأة و342 طفلاً، وذلك بعد إنقاذهم أو توقيفهم بالبحر الأبيض المتوسط.

وأحصت المنظمة خلال الفترة المذكورة وفاة 156 شخصًا وفقدان 565 مهاجرًا آخر، خلال محاولتهم العبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط قادمين من ليبيا.

وتعد مدينة لامبيدوزا الإيطالية الوجهة المفضلة لمهربي المهاجرين من ليبيا، الذين يتقاضون مئات الدولارات مقابل عبور البحر المتوسط على متن زوارق ركيكة في رحلة محفوفة بالمخاطر.

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والسبت الماضي بدأت البحرية الإيطالية نقل أول 600 مهاجر من جزيرة لامبيدوزا في صقلية، بعد اكتظاظ مركز تحديد هوية اللاجئين بالوافدين الجدد.

وشهد شهر يوليو تصاعداً مستمراً في عدد المهاجرين يوميا إلى إيطاليا مقارنة بالسنوات الأخيرة، وفق إحصاءات وزارة الداخلية. وارتفع عدد المهاجرين الوافدين بشكل خاص هذا العام بوصول 30 ألف لاجئ حتى الآن، مقارنة بـ 22700 في الفترة نفسها عام 2021، و7500 لاجئ عام 2020.