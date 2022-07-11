Atwasat

اللافي وعقيلة صالح يناقشان نقاطا لصياغة «مبادرة وطنية شاملة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 08:33 مساء
اللافي وعقيلة صالح يناقشان نقاطا لصياغة «مبادرة وطنية شاملة»
جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، عن «لقاء إيجابي» جمعه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أُعلن عنه الأسبوع الماضي.

النقاط الخلافية في مشروع الدستور
وقال اللافي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء الذي حضره النائبان المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر، ناقش عدة مواضيع، أهمها كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، مشيرًا إلى التوصل لعدد من النقاط ستجرى مناقشتها مع باقي الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة نهائية في أسرع وقت ممكن.

- «الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
- المنفي: «الرئاسي» مستمر في تقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية

اللافي: أكدنا ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة
وتابع: «أكدنا ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية»، لافتا أيضًا إلى مناقشة «الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلبًا على حياة المواطنين».

واختتم بقولهك «أكدنا على ما طالب به رئيس مجلس النواب، بشأن التحقيق في الأسباب الحقيقة وراء هذه الازمة المتفاقمة».

وأمس الأحد طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء.

والثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الرئاسي عن المبادرة تتمثل في تكليف عضو المجلس عبدالله اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)
جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)
جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)
جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)
جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)
جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. كريم التواتي مدربا لـ«النصر»

رسميا.. كريم التواتي مدربا لـ«النصر»
رسميا.. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2022

رسميا.. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2022
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن

كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن
ثورة التجديد تضع 11 لاعبا على قائمة البيع في سان جيرمان ليس من بينهم نيمار

ثورة التجديد تضع 11 لاعبا على قائمة البيع في سان جيرمان ليس من بينهم نيمار
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون
عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء

عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء
حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع

متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية

بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة
القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟

القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لحظة تشغيل الوحدة الأولى في محطة كهرباء طبرق (فيديو)
لحظة تشغيل الوحدة الأولى في محطة كهرباء طبرق (فيديو)
المبعوث الإيطالي: ملتزمون بالعمل مع فرنسا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات
المبعوث الإيطالي: ملتزمون بالعمل مع فرنسا لمساعدة الليبيين في حل ...
وليامز تتحدث عن الوساطة الأممية وأولويات المرحلة الحالية في ليبيا
وليامز تتحدث عن الوساطة الأممية وأولويات المرحلة الحالية في ليبيا
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية ...
إخماد حريق هائل بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (فيديو)
إخماد حريق هائل بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
وفاة شاب غرقا وانقاذ مصري قبالة ساحل سرت
وفاة شاب غرقا وانقاذ مصري قبالة ساحل سرت...
اللافي وعقيلة صالح يناقشان نقاطا لصياغة «مبادرة وطنية شاملة»
اللافي وعقيلة صالح يناقشان نقاطا لصياغة «مبادرة وطنية شاملة»...
وفاة شخصين وإصابة ثالث في تصادم مروع بين 4 سيارات بمدخل سرت الشرقي
وفاة شخصين وإصابة ثالث في تصادم مروع بين 4 سيارات بمدخل سرت ......
إخماد حريق هائل بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (فيديو)
إخماد حريق هائل بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (فيديو)...
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط