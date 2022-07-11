اللافي وعقيلة صالح يناقشان نقاطا لصياغة «مبادرة وطنية شاملة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، عن «لقاء إيجابي» جمعه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أُعلن عنه الأسبوع الماضي.

النقاط الخلافية في مشروع الدستور

وقال اللافي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء الذي حضره النائبان المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر، ناقش عدة مواضيع، أهمها كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، مشيرًا إلى التوصل لعدد من النقاط ستجرى مناقشتها مع باقي الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة نهائية في أسرع وقت ممكن.

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اللافي: أكدنا ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة

وتابع: «أكدنا ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية»، لافتا أيضًا إلى مناقشة «الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلبًا على حياة المواطنين».

واختتم بقولهك «أكدنا على ما طالب به رئيس مجلس النواب، بشأن التحقيق في الأسباب الحقيقة وراء هذه الازمة المتفاقمة».

وأمس الأحد طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء.

والثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الرئاسي عن المبادرة تتمثل في تكليف عضو المجلس عبدالله اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)

جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)

جانب من لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. الإثنين 11 يوليو 2022 (صفحة اللافي على فيسبوك)