وفاة شخصين وإصابة ثالث في تصادم مروع بين 4 سيارات بمدخل سرت الشرقي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث سير مروع جراء تصادم 4 سيارات على الطريق الساحلي عند المدخل الشرقي لمدينة سرت، اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» بأن الحادث أسفر عن وفاة كل من عبدالسلام الشريف القذافي، ووليد ميلاد ادارة، وإصابة عبدالسلام سالم لمقرض.

وأوضحت المصادر أن الحادث نتج عنه حريق كبير ووفاة الشخصين المذكورين وإصابة الثالث الذي جرى إسعافه إلى المستشفى، فيما نجاة شخصين آخرين دون تعرضهما لأي إصابات.

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وشهدت مدينة سرت العديد من حوادث السير على الطرق الداخلية للمدينة والسريعة بالمنطقة والتي أودت بحياة مواطنين من مختلف الأعمار فضلا عن الخسائر المادية والبشرية، جراء السرعة الزائدة وتهالك الطرق.

وقبل يومين، لقي المواطن محمد عمر جديات السويدي (42 عامًا) مصرعه في حادث سير ليل الجمعة بعد أن دهسته سيارة مسرعة جدًا بالطريق الرئيسي شرق مدينة سرت.

السيارات المتصادمة في موقع الحادث عند المدخل الشرقي لمدينة سرت، الإثنين 11 يوليو 2022. (الإنترنت)

السيارات المتصادمة في موقع الحادث عند المدخل الشرقي لمدينة سرت، الإثنين 11 يوليو 2022. (الإنترنت)

السيارات المتصادمة في موقع الحادث عند المدخل الشرقي لمدينة سرت، الإثنين 11 يوليو 2022. (الإنترنت)