إخماد حريق هائل بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

نجح عناصر هيئة السلامة الوطنية في إخماد حريق هائل نشب في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، بمخزن للسكك الحديدية بمدينة الخمس استمر ليومين، وخلَّف خسائر مادية جسيمة.

وأفادت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بورود بلاغ عن الحريق إلى قسم السلامة الوطنية الخمس، حيث توجه رئيس غرفة فرع الهيئة بالمنطقة الوسطى إلى المكان لإدارة عملية الإطفاء.

- إخماد حريق في مجمع تجاري بمصراتة

وبسبب حجم الحريق الكبير، طلب قسم السلامة الوطنية الخمس دعمًا من عدد من الأقسام وهي: زليتن، مسلاتة، والقره بوللي، كما جرى تنسيق الجهود مع بعض الأجهزة الأمنية.

وأشارت الهيئة إلى مشاركة دوريات من الدعم المركزي بقيادة رئيس فرع المرقب ودوريات من مديرية أمن الخمس، وجرى إخماد الحريق، مثمنة جهود كل الجهات الأمنية التي ساهمت في إنجاح عملية الإطفاء.

جانب من عمليات إخماد الحريق بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد الحريق بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد الحريق بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد الحريق بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد الحريق بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد الحريق بمخزن للسكك الحديدية في مدينة الخمس (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)