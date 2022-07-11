لحظة تشغيل الوحدة الأولى في محطة كهرباء طبرق (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، مقطع فيديو للحظة تشغيل الوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء طبرق الغاذية،.

وستدخل المحطة على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 185 ميغاوات.

وتشمل المحطة ثلاث وحدات أخرى ستعمل تباعا، حسب الجدول الزمني المقدم من الشركة المنفذة، بإجمالي قدرات 740 ميغاوات.

التشغيل الأولى للوحدة

والسبت الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، البدء التشغيلي الأولي للوحدة، ومن المقرر إجراء احتفال اليوم ببدء التشغيل، حسبما أعلنت بلدية طبرق في بيان يوم الجمعة الماضي.

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وتقدمت البلدية بالتهنئة إلى سكان طبرق والبلديات المجاورة بهذه المناسبة، مثمنة جهود حكومة الوحدة الوطنية وشركة الكهرباء والمسؤولين الذين أسهموا في مشروع المحطة.