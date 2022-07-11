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«الرقابة على الأغذية» يقدم نصائح بخصوص حفظ لحوم الأضاحي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 02:00 مساء
«الرقابة على الأغذية» يقدم نصائح بخصوص حفظ لحوم الأضاحي
لحوم في محل جزارة. (أرشيفية، الإنترنت)
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قدم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية نصائح بخصوص حفظ لحوم الأضاحي.

وقال المركز إن اللحوم في الثلاجة يجب أن تحفض عند درجة حرارة لا تزيد على ثلاث درجات مئوية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وأشار إلى أن أقصى مدة لبقاء اللحوم في الثلاجة يجب ألا تتجاوز ثلاثة أيام، وتصل إلى يومين بالنسبة لـ«الكلى والقلب».

أما في المبرد، فيمكن حفظ اللحوم عند درجة حرارة 18 تحت الصفر، وذلك لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، وفق البيان.

لحوم، (أرشيفية: الإنترنت)
لحوم، (أرشيفية: الإنترنت)
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