المنفي يتلقى برقية تهنئة العيد من قيس سعيد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تهنئة لمناسبة عيد الأضحى من الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وأعرب سعيد، في برقيته المرسلة اليوم الإثنين، عن «تمنياته للشعب الليبي بدوام الاستقرار والنماء»، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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كما أكد الرئيس التونسي حرصه على العمل مع المنفي من أجل «تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين، والارتقاء بها إلى ما فيه خير الشعبين الشقيقين».

وأمس الأحد، تلقى المنفي برقيتي تهنئة بالعيد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.