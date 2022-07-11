أحوال الطقس اليوم: بقاء الأجواء معتدلة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة في جميع المناطق بين 28 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - مرادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلي قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال تكون زوابع رعدية هذا اليوم، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.