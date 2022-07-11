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انطلاق الزيارات المفتوحة لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 01:52 صباحا
انطلاق الزيارات المفتوحة لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة
جانب من أجواء الزيارات المفتوحة لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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أعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي «ب»، اليوم الأحد، انطلاق الزيارات المفتوحة لنزلاء المؤسسة مع أهلهم وذويهم وأطفالهم على وجه الخصوص.

وأكدت المؤسسة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، أن ذلك يأتي تطبيقًا لحقوق الإنسان والحد الأدنى لمعاملة النزيل، وفق النظم والقوانين المتعارف عليها.

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وأشارت إلى أن هذه الزيارات ضمن الوقفات الإنسانية التي تنتهجها المؤسسة، خصوصًا في المناسبات الدينية لا سيما الأعياد، لتشهد أجواء جميلة وعائلية مريحة، مثمنة جهود كل الخيرين العاملين بالمؤسسة.

جانب من أجواء الزيارات المفتوحة لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من أجواء الزيارات المفتوحة لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من أجواء الزيارات المفتوحة لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من أجواء الزيارات المفتوحة لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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